A Carbonia il Sulcis Iglesiente espone la bellezza dell’artigianato artistico in Sardegna

Il Sulcis Iglesiente Espone, l’evento organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano, accende i riflettori tra Natale e il nuovo anno

Di: Roberto Tangianu

Il Sulcis Iglesiente Espone, l’evento organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano, accende i riflettori tra Natale e il nuovo anno: mercoledì 30 dicembre alcuni dei protagonisti più significativi dell’artigianato artistico regionale porteranno alla ribalta i manufatti di un’esperienza mutuata dal tempo e motore promozionale di una Sardegna che produce.

“L’emergenza sanitaria ha costretto noi, come tutti, a rivedere la formula di una manifestazione che solitamente richiama migliaia di persone e riunisce centinaia di operatori nel grande presidio fieristico che li ospita. – dice il presidente del Consorzio Mauro De Sanctis - Tuttavia, pur rispettando rigorosamente le norme imposte per arginare la pandemia, con pubblico contingentato e azioni di contrasto, abbiamo pensato di dare forza ad un progetto che da sempre valorizza la creatività di un’isola che esprime talenti nell’arte, nell’artigianato, nella cultura, negli spettacoli e in tutte quelle forme che concorrono a promuovere l’economia del territorio e la magia del turismo”.

La XIV° edizione dell’iniziativa pone l’accento sulla valorizzazione dell'artigianato di eccellenza attraverso incontri, convegni e spettacoli capaci di dare lustro ad un comparto vario e vasto che da sempre caratterizza "il saper fare" che identifica la nostra cultura. Giuliano Marongiu presenta la manifestazione trasmessa in diretta da Sardegna Live e anticipata da un convegno che coinvolge artigiani e artisti partecipanti.

In rassegna i manufatti dell’artigianato artistico e gli ospiti che si alterneranno nello spazio del Teatro Centrale che consentirà l’accesso ad un pubblico contingentato e solo su prenotazione. Ceramiche, cestini, gioielli, creazioni sartoriali, tessuti e tanto altro ancora brilleranno tra gli interventi del comico Giuseppe Masia, delle cantanti Maria Luisa Congiu e Laura Spano, del musicista Roberto Tangianu.

Il Sulcis Iglesiente Espone crea da sempre sinergie per l’isola che produce in un contesto che pone al centro la vivacità creatività che sposa l’arte del sapere e la bellezza di una tradizione che cammina. L’evento, organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano, si avvale della collaborazione Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, del Comune di Carbonia e della Fondazione di Sardegna.