A Cagliari 87 fioriere per abbellire strade e piazze

Lavori di sistemazione a verde con fiori, piante e arbusti della macchia mediterranea in fase di completamento

Di: Alessandro Congia

A Cagliari sono in fase di completamento i lavori di sistemazione a verde di 87 fioriere installate negli scorsi mesi presso diverse strade cittadine. In occasione delle festività natalizie, per l'abbellimento sono stati scelti arbusti e alberi tipici della macchia mediterranea, o adatti al clima cagliaritano, tra cui sughere, lecci, ulivi, lentischi, metrosideros e ciclamini.

Oltre a fornitura e trasporto, la ditta incaricata dal Comune garantirà l'annaffiatura sino a tutto il prossimo mese di gennaio. La manutenzione sarà portata avanti dal Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica. (Fonte Comune di Cagliari)