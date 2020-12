Sassari. Babbo Natale arriva a Pediatria dalla scala dei Vigili del Fuoco

L'iniziativa, pensata per portare un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati nella struttura, ha mantenuto l'aspetto benefico: i fondi raccolti saranno destinati per l'acquisto delle televisioni da destinare al reparto di chirurgia delle cliniche di San Pietro.

Quest'anno Babbo Natale ha salutato i piccoli pazienti del reparto Pediatria da una lunga scala messa a disposizione dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Si è svolto così, senza la tradizionale visita all'interno nell'ospedale, l'appuntamento promosso dalla Cappellania Ospedaliera dell'Aou con la collaborazione dell'Emporio della Solidarietà Braccia tese di San Paolo.

"Siamo sempre entrati accompagnati dai folletti e con tanti regali per i più piccoli - raccontano i responsabili dell'Emporio - quest'anno abbiamo dovuto giustamente mantenere le distanze. Ma abbiamo scelto di non far mancare la nostra vicinanza spirituale a chi passerà le feste nella corsia di un ospedale. Siamo tutti concentrati sulle rinunce che dovremo affrontare in questo Natale anomalo, e ci è sembrato giusto dedicare un pensiero a chi passerà l'ultima settimana dell'anno in una vera condizione isolamento".