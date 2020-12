Covid. A Villasalto 25 nuovi casi di positività

La comunicazione del primo cittadino

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri a Villasalto gli esiti dei tamponi hanno restituito alla comunità 25 nuovi casi di coronavirus. Lo fa sapere il sindaco Paolo Maxia tramite un comunicato diffuso sulle pagine social.

"In data odierna - si legge in una nota apparsa ieri - sono stati comunicati ufficialmente gli esiti dei tamponi naso-faringei rapidi effettuati alla popolazione e sono risultate positive 25 persone, attualmente in isolamento fiduciario".

"Nei prossimi giorni - spiega - le persone risultate positive saranno contattate da Ats per eseguire il test molecolare. Si raccomanda ancora una volta a tutta la popolazione di rispettare scrupolosamente tutte le regole".