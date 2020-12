Cagliari, motociclista investe pedone: entrambi al pronto soccorso

L'incidente questa mattina in via Sonnino

Di: Giammaria Lavena

Incidente questa mattina a Cagliari: una moto, mentre transitava in via Sonnino, direzione via Roma, ha investito un pedone che attraversava la strada.

Il passante è caduto riverso a terra, mentre il conducente è sbalzato dal mezzo strisciando al suolo per diversi metri.

Pedone e motociclista sono stati soccorsi da due unità del 118, intervenute sul posto, che li hanno poi trasportati rispettivamente al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo e al pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice verde.

Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia municipale.