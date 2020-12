Minaccia di morte la sua ex, in auto anche un machete: arrestato

L’uomo è stato fermato e ammanettato dai Carabinieri della Radiomobile

Di: Alessandro Congia

I carabinieri del Radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato ieri sera F.A., milanese classe 1973, residente ad Assemini (già denunciato dalla donna 46enne che andava perseguitando, presso la Stazione Carabinieri di S.Avendrace), per il reato di atti persecutori, nei suoi confronti. La donna, ieri alle ore 13, circa era stata prima raggiunta presso la propria abitazione dall'uomo che le rendeva la vita impossibile, che nella circostanza le prendeva a pugni la porta di casa, chiedendole indietro 800 euro che in passato lui avrebbe speso per lei.

Successivamente la vittima è stata minacciata di morte telefonicamente ed in un momento ancora successivo raggiunta presso la propria abitazione dal persecutore. La donna terrorizzata, temendo per la propria vita, chiedeva infine l'ausilio dei Carabinieri al 112. L’uomo veniva fermato in Via Capitana da un equipaggio della Sezione Radiomobile del Norm di Cagliari e trovato in possesso di un coltello del tipo machete, di 40 cm (26 di lama) a seguito di perquisizione veicolare. Fatti avvenuti interamente a Cagliari.