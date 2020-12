Screening Covid, domani la conferenza stampa di Solinas

Videocollegamento insieme all'assessore della Sanità Nieddu, al commissario straordinario di Ats-Ares Temussi e al professor Crisanti

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, martedì 22 dicembre, alle ore 12.15 in videoconferenza stampa, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas farà il punto sull'imminente campagna di screening sulla popolazione sarda. Lo screening di massa è in programma a gennaio, dopo la diminuzione delle restrizioni anti-Covid previste per le festività.

Insieme al governatore, interverranno alla conferenza stampa l'assessore della Sanità, Mario Nieddu, il commissario straordinario di Ats-Ares, Massimo Temussi, e il professore Andrea Crisanti.