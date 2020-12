Tertenia. Auto fuori strada: grave una donna

È finita in un canale alla periferia del paese

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale in località Pardu e'Sua alla periferia di Tertenia. Un fuoristrada condotto da una donna di 66 anni, per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscita di strada finendo in un canale.

La donna, dopo essere stata estratta dall’abitacolo dell’auto, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Lanusei.

Sul posto Carabinieri di Tertenia, 118 e Vigili del fuoco di Lanusei.