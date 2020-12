Screening di massa in Sardegna: slitta a gennaio

L’assessore Nieddu: “Non mobilitiamo le persone durante lockdown”

Di: Redazione Sardegna Live

“Durante il lockdown non sarebbe corretto mobilitare migliaia di persone, abbiamo sentito i sindaci e si è deciso di procedere a gennaio".

È quanto ha spiegato a L’Unione Sarda l’assessore della Sanità Mario Nieddu.

L'avvio dello screening di massa con tamponi rapidi programmato dalla Regione Sardegna con la direzione del virologo Andrea Crisanti slitta quindi a gennaio, dopo le feste.

La campagna di screening sarebbe dovuta iniziare tra il 27 e il 29 dicembre su cinquantamila cittadini dell'Ogliastr. L’assessore Nieddu nei giorni scorsi aveva spiegato che si tratta di uno “stress test per verificare cosa accade”.  “Il massimo sarebbe far fare il tampone a tutti i sardi - aveva sottolineato -, ma questo non è possibile”.

Per lo screening sul territorio la Regione utilizzerà i due milioni di test rapidi acquistati dall'Ats.