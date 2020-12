Covid. Controlli della Polizia ad Alghero: chiuse tre attività

Controllati circa 20 esercizi aperti al pubblico e un centinaio di persone

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito delle attività che la Polizia di Stato ha predisposto per il contenimento della diffusione epidemiologica da virus Covid-19, nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della Questura con l’ausilio di personale del Commissariato P.S. e della Polizia Locale, hanno effettuato diversi controlli presso gli esercizi pubblici del comune di Alghero.

Nella giornata di venerdì nel centro della città catalana, sono stati controllati circa 20 esercizi aperti al pubblico ed un centinaio di persone presenti all’interno delle citate attività.

In particolare, in una friggitoria e in due bar gli agenti hanno riscontrato, sia all’interno che all’esterno dei predetti esercizi aperti al pubblico, delle irregolarità relative al contenimento della diffusione epidemiologica, (assembramento di persone, mancato utilizzo dei sistemi di protezione DPI) che hanno portato oltre alla contestazione delle sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari, anche alla temporanea chiusura delle attività da 2 a 4 giorni.