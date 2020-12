Sestu. Arrestato 35enne: sorpreso con marijuana e cocaina

Trovati anche 2.600 euro in banconote di vario taglio

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, a Sestu, a conclusione di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne incensurato del posto. I militari, come da loro riferito, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua disponibilità: 65 grammi circa di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi; 530 grammi circa di marijuana, pure parzialmente suddivisa in dosi; 2.600 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell'udienza di convalida, come disposto dall'Autorità giudiziaria per la mattinata odierna.