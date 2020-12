Patrizia Floris, torna in libreria con il suo secondo libro “Un tè a Marrakesh”

Patrizia Floris è nata nel 1958 e vive a Cagliari. Lavora come Informatore scientifico. Continua a dedicarsi alla scrittura, frequentando l’Accademia d’Arte

Di: Alessandro Congia

E se avessi paura? E’ stato il suo primo romanzo, pubblicato da AmicoLibro, scritto da Patrizia Floris, sta ottenendo un largo consenso da parte del pubblico. Da sempre innamorata della sua città, ha scelto di ambientarvi in parte il suo secondo romanzo.

Il racconto viene proposto in forma di diario interiore di Sandra, archeologa ed è incentrato sulla storia di due amiche. Sandra, appunto, e Marla. Due persone molto diverse eppure simili: Sandra, estroversa e solare; Marla, introversa e misteriosa.

Si conoscono nei banchi di scuola, in un liceo artistico cagliaritano. La loro amicizia si muove fra alti e bassi, dall’improvvisa sparizione di Marla, fino a una rottura che sembra definitiva.

Sono passati tanti anni da quel periodo scolastico e universitario e le due amiche decidono di far pace e rinsaldare la loro antica amicizia. Ora Marla è diventata un medico che opera in un ospedale di Marrakesh, nel reparto malattie infettive. Sembra aver superato le ombre del passato e si è sposata con un affascinante collega, Aaron.

Sandra ora però si sente attratta dal marito dell’amica e capisce subito di essere ricambiata. La sua amicizia con Marla sembra tornare di nuovo in bilico.

Ci puoi raccontare come hai iniziato a scrivere?

Verso i 14 anni tenevo e tengo tutt’ora tutto quello che mi viene in mente, attraverso dei diari, dove tutto è recensito a mano. Il vero momento dirimente per scrivere in modo compiuto, è diversi anni fa, frequentando un corso di scrittura espressiva. Da questa esperienza, nasce il mio primo libro. Un romanzo dal titolo “E se avessi paura?”. Una storia d’amore, tra un uomo e una donna ai tempi di internet. E’ una storia che genera curiosità e ansia. E infine in questo anno difficile ho scritto il mio secondo libro dal titolo, “Un tè a Marrakesh”. Nel romanzo, due città meravigliose con tante particolarità in comune, Cagliari e Marrakesh, che fanno da cornice a una storia di amicizia e d’amore. Coinvolgendo il lettore attraverso un viaggio di colori e profumi.

Perché i lettori dovrebbero leggere il tuo ultimo libro?

Il lettore, nel libro troverà una storia vera, così come sono vere le descrizioni delle due città, il tempo e l’amicizia, tenendo il lettore incollato al libro.

Dove potranno seguirti e come vuoi concludere questa chiacchierata?

I lettori possono seguirmi su Facebook come Patrizia Floris, pagina facebook “Un romanzo, una storia”, sul blog patflo58.blogspot.com. Ringraziandovi per l’interesse che avete proposto, auguro a tutti una buona lettura.