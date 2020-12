Scuola, sbloccate le borse di studio per gli studenti quartesi

Liquidati 1.100 rimborsi

Di: Alessandro Congia

Sono state tutte liquidate le 1100 borse di studio per gli studenti quartesi che erano bloccate dal mese di luglio . A darne annuncio è l’assessore all’Istruzione del Comune di Quartu, Cinzia Carta (nella foto in alto).

“Rimane da liquidare ancora una piccola quota dei rimborsi sui libri di studio, che sarà evasa in tempi strettissimi”, ha precisato l’assessore. “Al momento del nostro insediamento la situazione risultava in stallo a causa di un problema informatico che abbiamo contribuito a risolvere tempestivamente per poi far passare le pratiche alla Ragioneria.

Le borse di studio sono state liquidate per tranches, fino all’ultima. Un ringraziamento va al personale dirigente e ai collaboratori che si sono impegnati affinché questo risultato arrivasse prima del Natale. Le borse di studio- conclude l’assessore Carta –sono un diritto costituzionalmente garantito che non può essere negato soprattutto in questo periodo di difficoltà in cui numerose famiglie hanno necessità più che mai”.

In base alla legge. 62 del 10.03.2000, art.1 comma 9, il Comune eroga assegni di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione, rimborsando una quota delle somme spese per iscrizione, soggiorno presso convitti, sussidi didattici, attrezzature, trasporto, mensa, viaggi e visite d’istruzione, relativamente alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, comprese quelle paritarie. Il beneficio è concesso alle famiglie con Isee non superiore a euro 14.650. Il contributo assegnato per l’anno scolastico 2020/21 era pari ad 89 mila euro.