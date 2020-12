Spaccata al ristorante Eclipse in via Mameli: ladri fuggono con la cassa

L’appello su Fb della titolare, Michela Anedda: “Chi ha visto qualcosa si faccia avanti”

Di: Alessandro Congia

“Purtroppo all’indecenza non c’è mai fine. Stanotte qualcuno ha sfondato la vetrata del nostro bellissimo locale, derubandoci. Purtroppo oggi non riusciremo ad aprire, cercheremo di tornare operativi da domani. Chiediamo massima condivisione affinché qualcuno che abbia visto o sentito qualcosa ci possa dare qualche informazione in più sull’identità del ladro”.

Spaccata nel cuore della notte nel locale Eclipse in via Mameli: ignoti, dopo aver letteralmente mandato in frantumi una vetrata del ristorante in pieno centro a Cagliari, sono riusciti a portare via il registratore di cassa. Ingenti i danni, da qui l’appello che è stato pubblicato sulla pagina Facebook del locale dalla titolare, MIchela Anedda, affinchè qualcuno possa aiutare le forze dell’ordine a risalire all’identità dei responsabili del gesto.

(Immagini tratte da Fb)