Covid, Codacons denuncia sindaci per concorso in epidemia: esposto anche contro Truzzu

Dopo assembramenti a Milano, Torino, Napoli, Genova e Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Tra le città con i ‘riflettori’ puntati compare anche Cagliari, con un esposto dell’associazione Codacons contro il sindaco Paolo Truzzu. "Negozi e vie dello shopping delle principali città trasformati in pericolosi assembramenti in barba alle regole sul distanziamento anti-Covid". Lo denuncia il Codacons, che ha deciso di presentare un esposto alle competenti procure della Repubblica contro i Comuni di Milano, Torino, Napoli, Genova e Cagliari affinché valutino "le eventuali fattispecie di omissione di atti dovuti e concorso in epidemia colposa nei confronti delle amministrazioni locali, nel caso in cui non abbiano adottato adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica".

"Quanto accaduto in questo week-end - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - è vergognoso e dimostra la totale incapacità delle amministrazioni di gestire l'emergenza covid. A fronte delle presenze massicce di cittadini nelle vie dello shopping i Comuni avrebbero dovuto adottare adeguate misure tese a prevenire ed evitare assembramenti e code, anche limitando gli accessi alle strade e istituendo il numero chiuso nelle zone più a rischio".

(Fonte Ansa Sardegna)