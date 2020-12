Screening di massa a Tempio: su 3500 tamponi 20 positivi

Confortanti i numeri dopo i risultati della campagna screening. Addis: "Sacrifici necessari per evitare conseguenze ancora peggiori"

Di: Giammaria Lavena

Nella venerdì, 18 dicembre, si è conclusa a Tempio la campagna di screening di massa. Su un totale di 3500 tamponi processati sono stati solo 20 quelli che hanno dato esito positivo. Lo ha fatto sapere il sindaco Gianni Addis in una nota ai cittadini condivisa sulle pagine social.

"La campagna di screening di massa anti Covid-19 che ha visto coinvolta la popolazione del centro cittadino e delle frazioni di Bassacutena, Nuchis e San Pasquale - si legge - si è conclusa ieri 18 dicembre con una cerimonia di ringraziamento ha avuto luogo nel Salone di Rappresentanza del Comune".

"Sono stati effettuati tutti i 3500 tamponi disponibili e sono stati rilevati 20 casi di positività. A Tempio città sono stati eseguiti 3080 tamponi, di cui 15 positivi. Gli ultimi due giorni sono stati dedicati alle frazioni: Bassacutena e San Pasquale, dove sono stati eseguiti, rispettivamente 96 e 43 tamponi tutti negativi, e Nuchis con 146 test di cui 4 positivi. Dei 135 tamponi eseguiti nella struttura detentiva, solo 1 è risultato positivo".

"Come sindaco e amministratore - ha concluso Addis - credo fortemente nel valore delle azioni sinergiche che coinvolgono sia le amministrazioni che i privati, e questo risultato lo dimostra. Questo non è un tempo normale e noi tutti abbiamo dovuto rinunciare alla convivialità persino con i nostri familiari. È un sacrificio pesante che ci viene chiesto ma che dobbiamo sopportare per evitare conseguenze ancora peggiori per la salute di tutti".