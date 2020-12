Cagliari. Nella giornata di ieri 18 sanzioni per inadempienza alle normative

I controlli dei carabinieri nella provincia

Di: Giammaria Lavena

Nel corso della giornata di ieri e di stanotte, le sanzioni complessivamente comminate dalle varie pattuglie dell'Arma dei Carabinieri in tutta la provincia di Cagliari, per quanto attiene alle misure per il contenimento dell'espansione della pandemia imposte dalle normative nazionali, ammontano a 18.

Le situazioni sono le più disparate, dai ritardatari che non riescono a tornare a casa entro le 22 a quelli che la mascherina la portano in maniera errata o non la portano affatto, infischiandosene dell'incolumità altrui, fino alle vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, propense a contravvenire a norme ancora più gravi e imperative come quelle penali e per questo in passato denunciate alla Procura della Repubblica.

In tutti i casi sopracitati generalmente la sanzione è la medesima: 400 euro da pagare su un conto corrente della prefettura di Cagliari, competente altresì a gestire i ricorsi amministrativi che si dovessero proporre. Tale cifra se pagata nei primi 5 giorni si riduce a 280 euro. Non pagare e non fare ricorso comporta invece un aumento della sanzione fino ad un massimo di 1000 euro. Per i recidivi la sanzione da 400 euro si raddoppia.