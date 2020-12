Cagliari. Violenta una giovane in assenza del compagno: arrestato 30enne

Il drammatico episodio nel pomeriggio, a Sant'Avendrace

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di oggi, a Cagliari, un 30enne del Bangladesh è stato arrestato dagli agenti della Squadra volante con l'accusa di aver violentato una connazionale in un'abitazione del quartiere di Sant'Avendrace.

Su quanto accaduto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia. Mentre il compagno non si trovava in appartamento, la vittima, 25 anni, sarebbe stata obbligata ad avere un rapporto sessuale dal 30enne, conoscente.

Successivamente è stata lei stessa a lanciare l'allarme, tramite il marito, alle autorità e al 118: la giovane è stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti medici. Vista la delicatezza delle indagini, non filtrano ulteriori dettagli sulla vicenda.