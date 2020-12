Olbia. Autista perde il controllo ed esce fuori strada: in due all'ospedale

Il passeggero, sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato trasportato in elisoccorso, il conducente estratto dal mezzo e portato in ospedale

Di: Giammaria Lavena

Intorno alle 16.50 la Stazione Operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta d'intervento per un incidente stradale a Olbia, in via Vena Fiorita.

Prontamente è stata inviata la squadra del Distaccamento cittadino. Una Fiat Sedici, con a bordo due persone, è uscita fuori strada per cause ancora da stabilire.

Il passeggero, sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'ausilio dell'elisoccorso, mentre il conducente è stato estratto e trasportato in ospedale.

Sul posto Carabinieri e Polizia locale per i rilievi del caso.