Si barrica in casa a Cagliari e minaccia di farla esplodere

Il 39enne arrestato ieri per resistenza

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre speciali dei carabinieri hanno bloccato il 39enne che questa mattina si era barricato in casa con le zie e il padre minacciando di far esplodere l'appartamento in via Filia a Cagliari. L'allarme intorno alle 9, quando i militari sono andati a prendere il 39enne per accompagnarlo in Tribunale per un processo. Questi, infatti, era stato arrestato a Guspini per resistenza a pubblico ufficiale.

A quel punto, l'uomo si è barricato in casa mentre i militari del Comando provinciale hanno tentato per ore di convincerlo a desistere. Sul posto sono giunte anche le squadre speciali, i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha chiuso al traffico la zona.

Poi l'irruzione delle forze dell'ordine. Mentre un carabiniere teneva impegnato il 39enne parlando con lui sull'uscio della porta, i militari delle squadre speciali hanno raggiunto la portafinestra del balcone sul retro della palazzina con i vigili del fuoco. Hanno sfondato la porta entrando e bloccandolo. I medici che hanno visitato il 39enne hanno verificato le condizioni fisiche del padre e delle anziane zie. Non ci sono feriti.