Sequestrati 6 chili di droga, 55enne in manette

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Stanotte a Cagliari, al termine di una veloce indagine e di una mirata perquisizione domiciliare, i carabinieri della Stazione di “Cagliari Sant'Avendrace” hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/90) un 55enne di Quartu, Efisio Saba, residente a Selargius, disoccupato, con precedenti denunce a carico. I militari gli stavano dietro da tempo, sospettandolo di trafficare in stupefacenti ed attendevano il momento opportuno per fargli una perquisizione.

Si trattava cioè di avere sentore che potesse avere con sé un carico di roba, senza metterlo in allarme, per non rischiare di fare un buco nell’acqua, complicando le successive attività d’indagine. L’opportunità si è presentata ieri sera, nel momento in cui l’uomo è stato visto contattare delle persone con particolare dinamismo. Il risultato è stato ragguardevole. Gli operanti, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’interessato hanno rinvenuto nella sua disponibilità, 2,440 Kg. di marijuana, Kg. 3,700 di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato tradotto alla casa circondariale di Uta.