Sorpreso con marijuana addosso, 56enne nei guai

Fermato dai Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Ieri sera a Monserrato, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di un mirato servizio, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 56enne del posto, nullafacente, con precedenti denunce a carico. I militari, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo: 266 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, parzialmente suddivisa in dosi, una somma in denaro contante pari a 460 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Tutto questo materiale, la droga e gli oggetti connessi allo spaccio sono stati sequestrati, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, sulle analisi e sulla successiva distruzione dello stupefacente. L’operazione trae lo spunto da una serie di informazioni raccolte nel tempo dai carabinieri che, sospettando in virtù dei dati raccolti che l’uomo, loro vecchia conoscenza, spacciasse stupefacenti, lo attendevano al varco, cogliendolo in possesso della materia di cui si riteneva facesse commercio. L’attesa ha avuto termine ieri sera con una perquisizione compiuta col corretto tempismo.

L’arrestato, dopo la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata del 19 dicembre 2020.