"Qualcuno riconosce questa bella signora?". Morandi e lo scatto con due gemelle sarde

Il cantante ha chiesto lumi ai fan su Facebook sull'identità della donna. Qualche minuto dopo la risposta di una signora, che ha pubblicato la foto per intero nei commenti: "Siamo due gemelle, la foto è stata scattata a Porto Cervo". Il curioso scambio di battute ha generato migliaia di apprezzamenti fra gli utenti

Di: Giammaria Lavena

"Ho trovato questa foto su Facebook ma non ricordo assolutamente quando e dove è stata scattata. Certamente non era un periodo di pandemia e non era proprio freddo. Ma soprattutto non ricordo chi era questa bella signora. Qualcuno la riconosce?".

Così Gianni Morandi qualche giorno fa ha commentato una foto in bianco e nero da lui pubblicata, che lo ritrae a torso nudo mentre viene fotografato con una fan accanto. Non c'è voluto molto perché venisse svelata l'identità di quest'ultima: "Caro Gianni, siamo due gemelle, Vittoria a sinistra e Grazia a destra", scrive una donna pubblicando nei commenti la foto per intero che ritrae entrambe le sorelle al fianco del cantante.

"La foto - spiega - è stata scattata a Porto Cervo. Una bellissima vacanza, tu sei capitato per caso e siccome siamo tue fans ti sei fatto immortalare con noi". Le donne "misteriose" sono due sorelle sarde, Vittoria e Grazia Pinna. Lo scambio di battute sul post di Morandi ha generato numerosissime interazioni fra gli utenti, e l'inaspettata risposta di una delle gemelle (Vittoria) ha ricevuto migliaia di apprezzamenti nei commenti.

"La foto che ha postato era con mia sorella - ha detto la donna intervistata a Videolina -. E' a metà perché in occasione del compleanno di Gianni Morandi la mia gemella ha approfittato per inviargliela tagliando una parte. Negli anni '70 lei era la prima donna arbitro. E' stato un bell'incontro perché siamo entrambe fan di Gianni".