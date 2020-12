Articolato fuori strada sulla statale Ozieri-Chiaramonti

Nel percorrere una curva è finito con le ruote del rimorchio fuori dalla carreggiata, traffico bloccato per un'ora

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina intorno alle 9 un pesante autoarticolato. che trasportava tubi in ghisa, nell'affrontare una curva è finito con le ruote del rimorchio fuori strada.

Il mezzo, che procedeva in direzione nord sulla statale Ozieri-Chiaramonti, si è inclinato pericolosamente e per rimetterlo in carreggiata si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri e dell'autogru proveniente dal Comando di Sassari.

Il traffico è rimasto chiuso per oltre un'ora per consentire le operazioni di riposizionamento.