Coronavirus. I nuovi casi in Sardegna 285, i decessi 10

Calano di 11 unità i pazienti in reparti non intensivi e di 3 quelli in terapia intensiva

Di: Giammaria Lavena

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 285 nuovi casi. Sono 27.695 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza.

Si registrano anche 10 decessi (644 in tutto). In totale sono stati eseguiti 440.923 tamponi con un incremento di 4.741 test. Sono invece 547 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (undici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 53 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.017. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 11.217 (+186) pazienti guariti, più altri 217 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 27.695 casi positivi complessivamente accertati, 6.035 (+77) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.376 (+43) nel Sud Sardegna, 2.173 a Oristano, 5.554 (+62) a Nuoro, 9.557 (+103) a Sassari.