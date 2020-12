A Sassari buoni natalizi da 100 euro per famiglie meno abbienti

Oltre 60 le attività commerciali coinvolte nel progetto "Natale è... Solidarietà"

Di: Giammaria Lavena

Nel territorio di Sassari sono oltre 60 le attività commerciali dove i beneficiari dei buoni natalizi possono spendere il carnet da 100 euro donato dall’amministrazione comunale alle famiglie più numerose o con almeno due minori, tra quelle economicamente più deboli. I

n queste ore altri esercizi si stanno unendo all'iniziativa: librerie, rivenditori di giocattoli, scarpe, abbigliamento, supermercati e generi alimentari, ortofrutta e macellai, in tantissimi hanno aderito. In poche ore dalla consegna, circa il 20% dei buoni è già stato speso. Degli 850 ticket già rientrati, 33 sono stati investiti in un negozio di giocattoli, tutti gli altri in generi alimentari, per il 65% in discount.

Nell’idea dell’amministrazione, “Natale è… Solidarietà” punta a sostenere e incentivare un circolo virtuoso tra solidarietà ed economia locale. Per gli esercenti non sono previsti costi di nessun tipo: un buono da 10 euro varrà 10 euro sia per chi acquista sia per chi vende.

Il Comune ha già consegnato in questi giorni i buoni alle famiglie. La scelta, grazie alla collaborazione con la società King che ha rinunciato al suo guadagno, è stata quella di presentarli come un dono: i beneficiari hanno ricevuto un pacchetto regalo, con coccarda e bigliettino di auguri, senza spese per l’amministrazione, che ha investito tutte le risorse disponibili nei carnet.

L'amministrazione ha inoltre riattivato la raccolta fondi per famiglie che si trovano nelle fasce economicamente e socialmente più deboli. È possibile fare una donazione nel conto corrente intestato a Comune di Sassari - Servizio di Tesoreria, codice Iban IT49B0101517203000070734427 con la causale “Emergenza coronavirus” o “Natale è Solidarietà”. Con quanto raccolto, il Comune attiverà altre iniziative solidali.