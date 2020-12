Reddito di cittadinanza: sono 114mila i sardi beneficiari dell'aiuto

Importo medio di 531 euro, cassa integrazione per 50mila soggetti

Di: Redazione Sardegna Live

Quasi 54mila famiglie destinatarie in Sardegna del reddito di cittadinanza nel 2020 per un totale di 115mila persone coinvolte, 5mila in più se si guarda anche alla pensione di cittadinanza. L'importo medio è di 531 euro. Sono gli ultimi dati forniti dal comitato regionale Inps Sardegna. Per quanto riguarda i fondi di solidarietà le domande presentate sono state oltre 13mila: già accolte quasi 10mila. Tra gli ammortizzatori sociali la regina è la cassa integrazione in deroga con oltre 37mila domande presentate e più di 33mila già accolte. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria sfiorate le 20mila domande (17.817 già accolte).

Quasi 12mila invece le richieste di disoccupazione agricola: la "capitale" è la provincia di Cagliari con circa 4000 domande. Diminuisce il numero di Naspi, altro sostegno alla disoccupazione, con numero comunque alti: oltre 80mila le richiesta, 10mila in meno rispetto al 2019.

(Fonte Ansa Sardegna)