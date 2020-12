“Far ripartire mio papà”, il grande cuore di una figlia per aiutare il genitore in crisi

Un peschereccio che costituiva il sostentamento della famiglia, affondato, forse da ignoti. Parte la raccolta fondi per Massimo Antonio Ghiani

Di: Alessandro Congia

“Ciao a tutti mi chiamo Maira sono una ragazza di 24 anni e oggi ho deciso di rivolgermi a voi per aiutare la mia famiglia. 1 settimana e mezzo fa siamo stati colpiti da un bruttissimo incidente. Mio padre, pescatore da una vita, una vita in mare aperto, 20 anni fa realizza il suo più grande sogno: avere un peschereccio tutto per se, dopo aver passato anni a lavorare tutta la settimana fuori casa dormendo se andava bene 4 ore a settimana, finalmente aveva realizzato il suo più grande sogno: essere indipendente con il suo mezzo”.

Comincia così il racconto della ragazza, (Maira Ghiani), che ha deciso di non perdersi d’animo e di aiutare il papà attivando una raccolta fondi: “Per tutti questi anni la nostra Concetta (nome della barca) ci ha accompagnato in momenti indimenticabili. Io e mio fratello abbiamo ricordi indelebili su quella barca. Ricordi preziosi, sogni, pane sulla tavola, il ricordo di nostro nonno che è venuto a mancare quasi 1 anno fa. Esattamente dopo 20 anni non ci saremo mai aspettati di vedere una scena simile. Una settimana e mezzo fa tutti questi ricordi, sogni, il lavoro di una vita di mio padre, sono affondati insieme al suo peschereccio. Al nostro peschereccio. Che era per noi vita, pane, ricordi. Vederla sotto l’acqua per noi è stato come perdere un pezzo di vita. Ha lasciato un vuoto incolmabile. È stata una scena che non ci togliamo dalla testa e mai lo faremo. Con cui ci addormentiamo la notte e ci svegliamo la mattina. Ad oggi vi chiedo aiuto per far ripartire mio papà, per vederlo di nuovo in mare aperto a pescare, per portare il pesce fresco sulle tavole di chi lo ha sempre scelto e per poter avere di nuovo il lavoro dei suoi sogni che gli è stato strappato via. Ad oggi vi chiedo aiuto, vi chiedo di aiutarci, per ripartire , per far tornare mio padre ad essere l’uomo allegro , scherzoso, con tanta voglia di vivere che era. Vi chiedo di aiutarci per ridare serenità alla nostra famiglia. Grazie a chi lo farà. Grazie a chi condividerà”.

Ecco come aiutare Maira e suo padre: https://www.gofundme.com/f/far-ripartire-mio-pap