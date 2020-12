Scoperti dai Carabinieri a bordo di un’auto rubata: denunciati

Il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Transitavano a bordo di un’auto rubata e sono stati intercettati dai Carabinieri della Stazione di Cortoghiana. È andata male a due giovani di Carbonia, noti alle forze di polizia e alle cronache giudiziarie per svariate denunce a loro carico, legati a furti in abitazione e ricettazione. Si tratta di un 35enne, già sottoposto alla misura dell’avviso orale e un 51enne, entrambi ben conosciuti, nullafacenti, residenti nella frazione di Bacu Abis. L’auto, una Chevrolet Matiz era stata rubata circa un mese fa a Cagliari; una donna ne aveva denunciato il furto nella stazione di Cagliari Sant’Avendrace, avvenuto davanti alla propria abitazione.

In seguito alla denuncia, i carabinieri avevano inserito la targa dell’auto tra quelle oggetto di furto e ciò ha consentito ai militari della stazione di Cortoghiana di rilevarne il passaggio. Nella giornata di ieri, infatti, i militari in presidio nella frazione di Bacu Abis, impegnati in un servizio mirato a prevenire i furti in città, hanno intercettato il veicolo in transito e, riconosciuti i due giovani a bordo, hanno intimato loro di fermarsi. Fatte le verifiche del caso e raccolte le generalità degli occupanti, i militari hanno contestato ai due di trovarsi a bordo di un’auto rubata.

Il conducente, vistosi scoperto, ha cercato di far credere ai carabinieri di non sapere che l’auto era rubata, di averla noleggiata da una donna di Cagliari, contattata tramite un annuncio incollato a un palo dell’illuminazione pubblica della città. Naturalmente il relativo bigliettino era andato nel frattempo perduto. Tali giustificazioni non hanno però convinto i militari che nell’immediata perquisizione hanno trovato all’interno dell’abitacolo, nascosti tra i sedili dell’auto, diversi arnesi da scasso, tra cui un cacciavite, un piede di porco e una leva smonta gomme. Per i due, già gravati da numerosi precedenti specifici, è scattata la denuncia per ricettazione mentre il mezzo è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.