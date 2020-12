Lutto in casa di Graziano Mesina: morte per Covid le sorelle Rosa e Antonia

Intanto Grazianeddu è latitante dal 2 luglio scorso

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri è morta Antonia, 75 anni, a tre giorni di distanza dalla scomparsa di Rosa. Era la sorella a cui era più legato, quella che lo ha sempre accolto in casa. Oggi a Orgosolo ci sarà una messa in suo ricordo, non il funerale. Lo riporta oggi il quotidiano L’Unione Sarda: lunedì in paese è deceduta la sorella maggiore, tzia Rosa Mesina, 94 anni, anche lei uccisa dal Covid-19.

Il virus – come scrive sempre L’unione - è entrato quindici giorni fa in casa Mesina, la stessa che per anni ha ospitato Grazianeddu quando era ritornato uomo libero dopo la grazia concessagli dal capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi: ha prima aggredito tzia Rosa, la più grande delle sorelle. Il giorno dopo è toccato ad Antonia, che viveva con lei. Se tzia Rosa è rimasta in casa con l'ossigeno, Antonia è stata ricoverata in ospedale a Nuoro, nel reparto Covid, poi la Rianimazione: intubata per l'aggravarsi della situazione. Intanto, Graziano Mesina è latitante dal 2 luglio scorso.

(Fonte Unione Sarda)