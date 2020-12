Enel: E-Distribuzione e UNAE insieme per webinar sul rischio elettrico

Un seminario formativo gratuito che ha visto la partecipazione di oltre 70 professionisti legati alle imprese elettriche e l’utilizzo dei droni per le ispezioni degli impianti

Di: Giammaria Lavena

UNAE ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, hanno promosso un webinar rivolto a professionisti e imprese del settore sul tema del rischio elettrico, nonché sulle molteplici attività di E-Distribuzione, tra cui l’innovativo utilizzo della realtà virtuale nella formazione e l’utilizzo dei droni per le ispezioni dei propri impianti.

L’iniziativa prende spunto dall’accordo di intenti siglato lo scorso anno tra E-Distribuzione e UNAE - Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di Impianti, al fine di realizzare un’azione congiunta di sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro, che trova applicazione nell’organizzazione di seminari rivolti alle Imprese di installazione elettrica con il coinvolgimento degli albi regionali UNAE.

A causa dell’emergenza sanitaria, questa edizione si è svolta completamente da remoto con associati e professionisti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom. Il webinar, i cui lavori sono stati aperti dal Responsabile Area Nord Ovest di E-Distribuzione Enrico Bottone, dal presidente nazionale UNAE Francesco Grasso e dal presidente dell’Ordine dei periti della provincia di Cagliari Pasquale Aru, ha visto come relatori personale di E-Distribuzione e dell’UNAE Sardegna e ha avuto come enti patrocinanti i collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle provincie di Cagliari, Sassari e Olbia Tempio, Nuoro e Oristano, con il rilascio di crediti formativi.

Il seminario si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore del territorio, con lo scopo di coinvolgere partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici o altre casistiche come Protezione civile e Vigili del fuoco.

L’innovativo Centro di addestramento operativo che ha gestito il collegamento è una struttura realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “safety coaching” rivolti al personale delle imprese appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico e incontri con le scuole sui temi dell’energia. In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento Operativo, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio; il Centro di Cagliari (in località Pill’e Matta a Quartucciu) è costituito da 2 aule didattiche, un laboratorio attrezzato ed un campo scuola corredato di impianti dimostrativi.