Covid: 12 punti di somministrazione vaccini in Sardegna

Oltre 33mila le prime dosi della Pfzer destinate all'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno 12 i punti di somministrazione delle prime dosi di vaccino anti Covid della Pfizer in Sardegna. In Italia, i centri saranno 294 ma solo 222 (289 dal 7 gennaio) sono dotati di celle "Ultra-low temperature" per la conservazione delle dosi a bassissime temperature. Sette presidi ospedalieri (5 in Liguria, uno nel Lazio e uno in Puglia) ne sono sprovvisti.

Sono i numeri contenuti in una delle tabelle che il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri ha presentato nel corso della riunione con le Regioni per l'approvazione del piano vaccini.

In base alla tabella, 7 sono i punti di somministrazione in Abruzzo, 5 in Basilicata, 6 in Calabria, 27 in Campania, 13 in Emilia Romagna, 5 in Friuli Venezia Giulia, 20 nel Lazio, 15 in Liguria, 65 in Lombardia, 7 nelle Marche, 2 in Molise, 8 in provincia di Bolzano, 2 in provincia di Trento, 28 in Piemonte, 11 in Puglia, 12 in Sardegna, 36 in Sicilia, 12 in Toscana, 4 in Umbria, 2 in Valle d'Aosta e 7 in Veneto. Saranno circa 33mila le dosi (66mila tenuto conto dei richiami) che arriveranno in Sardegna a gennaio per le prime vaccinazioni.