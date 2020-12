La comunità di Elmas piange un 76enne, vittima del Covid. Antonio Ena: “Un duro colpo per tutti”

Il sindaco della cittadina: “Continuiamo ad essere forti e responsabili, ancora di più”

Di: Alessandro Congia

“Care concittadine e concittadini, nonostante i dati del contagio siano stabili rispetto a ieri, intervengo oggi, a quest’ora, per comunicarvi purtroppo una brutta notizia: piangiamo la scomparsa di un nostro concittadino che purtroppo non ce l'ha fatta nella battaglia contro il Covid-19. Questo duro colpo ci invita ancora una volta alla riflessione e all’attenzione. A lui e a tutta la sua famiglia giunga la vicinanza e l'affetto di tutta la nostra Comunità. Forza Elmas”.

Così il sindaco di Elmas, Antonio Ena, sui social, per comunicare la brutta notizia ai suoi concittadini e la raccomandazione fondamentale di non abbassare la guardia per evitare qualsiasi eventuale diffusione del virus: il paziente 76enne era ricoverato al Policlinico "Duilio Casula" a Monserrato.