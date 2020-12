Nas sequestra kit sierologici venduti in edicola

Operazione dei Carabinieri in città

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Nas di Cagliari, in collaborazione con la locale Arma territoriale, nell'ambito dell'attività di verifica sulla regolarità inerente alla commercializzazione dei test sierologici rapidi, hanno posto sotto sequestro in una rivendita di giornali nel capoluogo sardo, 55 kit per un valore complessivo di circa 1.100 euro.

Il provvedimento di sequestro amministrativo scaturisce dagli accertamenti effettuati dai militari che risalivano agli illeciti commessi dal titolare della stessa edicola, il quale arbitrariamente immetteva in commercio dispositivi medici (Kit sierologici rapidi covid-19 per la rilevazione quantitativa di anticorpi) il cui utilizzo professionale è riservato in via esclusiva al personale sanitario.

Al termine delle operazioni l'imprenditore è stato segnalato alle Autorità Sanitaria ed Amministrativa per i successivi adempimenti procedurali. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza di eventuali ulteriori irregolarità di carattere amministrativo, all'individuazione dei fornitori e di altri acquirenti. (fonte Ansa Sardegna)