Tenta di gettarsi dai bastioni, salvato dai carabinieri

Provvidenziale la segnalazione di un cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte, la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Alghero ha ricevuto una telefonata da un anonimo cittadino, il quale segnalava che un uomo aveva pericolosamente superato il muretto di cinta del centro cittadino, con l’evidente intento di lanciarsi nel vuoto.

Immediato l’invio di una pattuglia dell’Arma, l’Aliquota radiomobile, al comando del maresciallo maggiore Alessandro Fiore. Come riferito, i militari hanno raggiunto in breve tempo il luogo segnalato senza lampeggianti e con le sirene spente, ma di quell’uomo non c’era traccia. I militari hanno così deciso di estendere le ricerche, nonostante la scarsa visibilità dovuta all'orario notturno. Finalmente, in via Bastioni Cristoforo Colombo, hanno notato un individuo in piedi sul muro e pronto al salto. Senza esitare i militari sono scesi dal veicolo raggiungendolo silenziosamente.

Qualche parola per attirare l’attenzione dell’uomo, per convincerlo a desistere e ritornare sulla strada, ma soprattutto per guadagnare tempo ed accorciare la distanza, poi lo scatto improvviso dei carabinieri che ha colto di sorpresa l'uomo. Dopo averlo afferrato per la giacca e per i pantaloni, è stato catapultato in sicurezza a terra. Era agitato, si dimenava, ma era in salvo.

Sul posto è intervenuta anche l'autoambulanza del 118. Dopo aver tranquillizzato l’uomo, i sanitari lo hanno accompagnato in ospedale per tutte le cure del caso: sarà successivamente ricoverato in psichiatria senza alcun trattamento sanitario obbligatorio.