Brotzu. Continua senza sosta l’attività del Centro trapianti

L’equipe chirurgica ha eseguito un delicato intervento di prelievo da una donatrice deceduta ieri

Di: Redazione Sardegna Live

Continua senza sosta l’attività del Centro trapianti dell’ARNAS G. Brotzu. L’equipe chirurgica ha eseguito un delicato intervento di prelievo da una donatrice deceduta ieri. La famiglia, seppure in un momento di profondo dolore per la perdita, ha dato il consenso al prelievo degli organi che andranno a salvare le vite di pazienti in attesa di trapianto.

“Un grande lavoro di squadra che premia la generosità dei donatori e conferma la grande professionalità di tutti gli operatori sanitari”. Con queste parole il Commissario Straordinario dell’ARNAS G. Brotzu esprime la sua gratitudine a chi nonostante la pandemia, lavora tutti giorni per non fermare le attività di emergenza urgenza, fondamentali per tutto il sistema sanitario.

“Il mio personale ringraziamento, prosegue Cannas, va alla famiglia per il gesto di grande altruismo e a tutti i professionisti coinvolti, che nonostante il difficile momento di emergenza, rendono l’azienda Brotzu un centro di eccellenza regionale. La macchina dei trapianti nelle ultime settimane ha dimostrato di funzionare. Tutto questo grazie anche alla generosità dei sardi”.