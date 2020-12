Fabrizio Sanna: “La mia nuova musica per ripartire”

Esce “Fermo immagine”, il nuovo progetto musicale dell’artista sassarese

Di: Giuliano Marongiu

Fabrizio Sanna è uno dei giovani volti della musica, puro talento, artista di spessore che si muove tra le note dello spettacolo con esperienza consolidata e innato carisma.

Dopo aver partecipato a programmi televisivi come “Amici” di Maria De Filippi, “Non perdiamoci di vista” con Paola Cortellesi, X-Factor Italia nel 2008 e guadagnato importanti riconoscimenti a “Una voce per Sanremo”, “Festival di Castrocaro” e varie manifestazioni di respiro nazionale e internazionale, il cantante di origine sassarese continua a mietere successi sui palchi più importanti con spettacoli che lo incoronano protagonista e pubblicazioni discografiche che misurano un percorso in costante crescita per doti interpretative e scelte di qualità.

E’ stato pubblicato il suo ultimo album di inediti intitolato “Fermo immagine”, un EP pieno d’atmosfera, anticipato in radio dal singolo “L’Assenza”, disponibile in tutti gli store digitali.

Come nasce il tuo nuovo progetto?

"Da una serie di canzoni, sei nello specifico, che mi sono venute “addosso” come un respiro da cantare, che ho sentito subito mie, che hanno trovato nelle mie corde il giusto accordo per diventare parte di quello che sono e di ciò che in questa fase della mia vita amo rappresentare, come un “fermo immagine” che cattura e riassume parti di me e di chi mi rimane, oltre al punto da cui ripartire."

Chi ti accompagna in questo tuo nuovo viaggio musicale?

"Le persone che hanno contribuito a realizzarlo e che fortemente ho voluto al mio fianco, a cominciare da Laura Santucciu, amica da sempre, che ho coinvolto per un featuring. Così come ho selezionato con attenzione anche gli autori che hanno saputo filtrare la mia sensibilità: su tutti Gabriele Oggiano, che ha attraversato tutte le tracce del progetto, Gino Marielli dei Tazenda, Andrea Amati (che ha scritto anche per Nek, Elodie e Francesco Renga), Andrea Gallo, Federico Canu."

Cosa esprime “L’Assenza”?

"“Quel senso di vuoto che si prova dopo varie cadute che ti allontanano dai gesti quotidiani, dal contatto con le persone. Gli errori fanno crescere e dal fondo si può solo risalire, ci portano ad un confronto con noi stessi, a una ripartenza che riaccende la luce nelle nostre anime. Ho composto questo brano insieme a Gabriele e a Giacomo Serra, amico e allievo da tanti anni, un giovane emergente che ha trovato da subito un’intesa felice con tutto quello che raccomanda la buona musica. “L’Assenza” è anche un video clip da vedere cliccando su https://youtu.be/yk94xpEYwAs”.

Il D.G.M. Studio Recording di Badesi è il luogo in cui il progetto ha preso forma.

Per me è il luogo che aveva già visto nascere altre mie produzioni, una “casa” piena di musica abitata da un fuori classe come Gabriele Oggiano artefice di tanti successi, che ha curato anche gli arrangiamenti di tutto l’Ep, oltre al mixaggio per il quale si è avvalso anche del talento di Max Mungari che a sua volta ha processato il mastering di “Fermo immagine”.