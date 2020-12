Schiacciato dal suo camion, autotrasportatore è grave

Il ferito è stato trasportato al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina a Lanusei, un autotrasportatore è rimasto schiacciato dal suo mezzo pesante nella parte alta della cittadina. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe scesa dalla motrice, una Scania, per chiedere informazioni sul luogo di destinazione della sua consegna, ma il mezzo (forse il freno a mano ha ceduto, è solo un’ipotesi), con violenza, l’autista su un Fiat Doblò in sosta a bordo strada.

L’impatto è stato devastante. Per soccorrere l’uomo è intervenuto il personale del 118 che con l’ausilio dell’elisoccorso dell’Areus. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni appaiono per ora gravi.