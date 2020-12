Covid. A Cagliari contagi in leggero calo. Truzzu: "Non abbassiamo la guardia proprio adesso"

In aumento però i ricoverati in ospedale

Di: Giammaria Lavena

Leggero calo dei contagi da coronavirus a Cagliari. Lo fa sapere il sindaco Paolo Truzzu nell'aggiornamento condiviso sulla sua pagina Facebook.

"I dati dei contagi in città sono in lieve miglioramento rispetto alla settimana scorsa - spiega il primo cittadino -. Il numero dei positivi a #Cagliari è in calo: giovedì eravamo a 997 e oggi siamo a 965 complessivi, con la media giornaliera di dicembre che è diminuita da 39 a 30 unità".

"Aumenta purtroppo il dato dei ricoverati in ospedale, saliti a 51. I numeri però non devono farci in alcun modo abbassare la guardia. Anzi è proprio adesso, con le festività sempre più vicine - sottolinea -, che dobbiamo essere ancora più responsabili e scrupolosi nel rispettare le regole.