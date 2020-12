Incidente sulla 131 Dcn: quattro persone coinvolte

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia Stradale e 118 con elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente stradale sulla SS 131 Dcn, al km 120 in direzione Nuoro. La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta nel tardo pomeriggio per soccorrere gli occupanti di due autovetture entrate in collisione.

Drammatiche le immagini delle auto coinvolte: una Range Rover e una Lancia Lybra. Tre gli occupanti della Lancia, mentre a bordo della Evoque viaggiava solo il conducente, il quale ha avuto la peggio ed è stato preso in carico dal 118.

I tre passeggeri della Lancia sono apparsi in buone condizioni di salute. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Siniscola e il servizio sanitario 118 con elisoccorso. Sono in corso di accertamento le verifiche per risalire alla dinamica dell'incidente.