“Tortolì in fiore”, brilla a Natale lo spettacolo della bellezza

In programma sabato 19 e domenica 20 dicembre un’edizione speciale dell’evento più atteso in Ogliastra

Di: Redazione Sardegna Live

Un evento allestito con cura e preparato nel tempo: Tortolì in fiore consolida da anni un successo esponenziale grazie alle meravigliose infiorate che catturano migliaia di visitatori sempre più attratti da un lavoro complesso che genera bellezza.

Tappeti, quadri, ritratti di fiori che riempiono il centro ogliastrino di colori e profumi, di “temi” allestiti con armonia, di poetico incanto, di preziosa creatività.

L’Associazione Turistica Passioni d’Ogliastra è la ruota motrice della manifestazione che coinvolge il Gruppo delle Infioratrici “Città di Tortolì”, artefici della più celebre e ammirata Infiorata Artistica della Sardegna che sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020, in collaborazione con l’Assessorato Regionale del Turismo e il patrocinio del Comune, celebra “Tortolì in fiore a Natale” un’edizione speciale adattata e allestita nel pieno rispetto delle norme anti contagio, in attesa della decima edizione che ritroverà la sua naturale collocazione a Primavera.

<<In questo tempo sospeso che ha spento la bellezza dell’arte nelle sue mille rappresentazioni abbiamo pensato che ancora più forte doveva essere il segnale dovevamo dare in termini di speranza, di fiducia, di conforto al momento storico che stiamo attraversando. – dice Cecilia Chiai, presidente dell’Associazione – I fiori “parlano”, trasmettono messaggi positivi, sono portatori di emozioni, leggerezza e armonia, esprimono un concetto di rinascita. La speciale edizione si accompagna con l’augurio di una nuova e auspicata ripartenza per tutti>>.

Ogni anno il campionario di idee e “opere d’arte” si arricchisce di nuovi temi e soluzioni che rendono il percorso spettacolare. Tecniche differenti che diversificano lo scenario, ma alla base c’è sempre un disegno sul quale si posa la montagna di petali variopinti, al fine di conferire all’insieme il quadro cromatico desiderato e l’effetto artistico voluto.

Il programma della manifestazione prevede per sabato 19 dicembre nella Piazza Multipiano la realizzazione di un Quadro di cristalli di sale ad opera del Gruppo Infioratrici “Città di Tortolì” (associato a Infioritalia), il quale, nel giorno successivo, ravviverà gli spazi interni del Teatro San Francesco con Infiorate di fiori freschi e secchi che si potranno ammirare nel corso della diretta streaming di Sardegna Live che trasmetterà, dalle ore 16.00, un incontro - spettacolo di approfondimento, musica e intrattenimento commentato da Giuliano Marongiu con la partecipazione, tra gli altri, di Maria Giovanna Cherchi, Lucia Budroni, Laura Spano, Roberto Tangianu, Francesca Lai, Davide Guiso, Morgana Brais, Peppino Bande.