Il figlio di Gigi Riva: “Papà sta bene, grazie a tutti”

Nicola Riva, in un post sui social, ha pero aggiunto: “Una persona anziana di 76 anni come tante, ai media, perché stanotte la persona assistita era una persona più conosciuta di altre ma con le stesse difficoltà di un 76enne normale”

Di: Alessandro Congia

“Si ringrazia il personale dell'ambulanza che forse scontenti, frustrati, tristi del lavoro che fanno o della loro vita in generale, in cerca di un po’ di notorietà hanno raccontato dell'incontro con una persona anziana di 76 anni come tante, ai media, perché stanotte la persona assistita era una persona più conosciuta di altre ma con le stesse difficoltà di un 76enne normale. Chiaramente non generalizzo su tutti, anzi onore, rispetto e stima per 8 soccorritori che lavorano la notte con tanto impegno e sacrificio e correttamente. Grazie anche a chi la notizia una volta appresa, senza accertarsi della veridicità e/o gravità, l'ha pubblicata senza porsi alcuno scrupolo, ne senza contattare le persone di riferimento”.

Così, in un post su Fb, Nicola Riva, figlio di Gigi Riva, ex campione rossoblù, nel commentare quanto è apparso sui media circa la caduta del grande “Rombo di Tuono”, avvenuta nella notte. (In basso il post)

Qui trovate il servizio odierno: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/59483/spavento-per-gigi-riva-rombo-di-tuono-cade-in-casa-nella-notte