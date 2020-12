Scoperto ubriaco al volante, in auto anche un bastone: denunciato

Il 50enne è stato anche sanzionato per aver violato il coprifuoco

Di: Alessandro Congia

Stanotte alle ore 03.45 circa, a Quartu Sant’Elena in Via Giotto, i carabinieri della locale Sezione Radiomobile, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di un’arma impropria, un 50enne del posto, già gravato da precedenti denunce. L’uomo, controllato alla guida della propria autovettura Toyota Yaris, ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, il che per previsione di legge equivale a positività.

L’uomo trasportava nella propria auto un bastone di notevoli dimensioni, occultato sotto il sedile, lato passeggero. Nella medesima circostanza, egli è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione della normativa per il contenimento della pandemia, in quanto circolante senza un’ammissibile giustificazione, o comunque non si dichiarava in grado di fornirne una, contravvenendo alle prescrizioni imposte dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziale allo stesso proprietario. Il bastone è stato invece sottoposto a sequestro probatorio penale. Naturalmente gli è stata contestata la canonica sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro.