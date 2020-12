Covid. Lutto a Jerzu. Muore 60enne, marito e padre di quattro figli

Ha lottato per oltre 40 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

“Proprio nei giorni in cui Jerzu viene dichiarata, allo stato attuale, ‘Covid-free’, nella tarda serata di ieri è giunta come una rasoiata la drammatica notizia che un nostro concittadino di neanche sessant'anni, marito e padre di quattro figli, ha perso la battaglia che lo ha visto cercare di resistere strenuamente, per oltre quaranta giorni, al virus che lo aveva colpito negli ultimi giorni di ottobre”.

A dare la dolorosa notizia è il Comune di Jerzu, la cui comunità “attonita e commossa” si stringe alla famiglia​ in un abbraccio affettuoso”.

Le vittime in Sardegna. Secondo l'ultimo aggiornamento, dall'inizio dell'emergenza si sono registrati 577 decessi. Nella sola giornata di ieri 7.