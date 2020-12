Covid, a Bitti 9 positivi su circa 1000 tamponi effettuati negli ultimi due giorni

Marilena Turtas: "Un dato confortante che ci impone tuttavia di tenere sempre alta la guardia”

Di: Redazione Sardegna Live

Su circa 1000 tamponi antigenici (rapidi) effettuati nelle ultime 48 ore dall’ambulatorio comunale di Bitti in collaborazione con l’ASSL di Nuoro sono 9 le positività al Covid-19 riscontrate nella popolazione.

“Un dato confortante che ci impone tuttavia di tenere sempre alta la guardia”, lo ha detto la consigliera comunale, con delega alle politiche sanitarie e infermiera nel reparto Covid-19 del San Francesco di Nuoro, Marilena Turtas. “Questo screening, insieme alle altre centinaia di controlli fatti nelle ultime due settimane – ha proseguito la consigliera – si è reso necessario per mappare il quadro sanitario sul coronavirus presente in paese: un atto dovuto dopo che a Bitti sono arrivati migliaia di volontari e rappresentanti delle istituzioni per operare nell’emergenza alluvione”.