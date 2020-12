Tonara. Pugno duro contro gli assembramenti nei bar: solo asporto e niente alcolici

Continui assembramenti fuori dai bar. Sau (sindaco): "Servizio banco al bar chiuso, solo asporto. Vietata la vendita di alcolici"

Di: Giammaria Lavena

Il mancato rispetto delle normative per il contenimento del Covid a Tonara da parte dei cittadini ha costretto il sindaco Pierpaolo Sau a firmare una nuova ordinanza.

"Considerato il mancato rispetto da parte dei cittadini che continuano a stazionare all'esterno dei bar creando assembramenti - spiega il primo cittadino - e vista la gravità della situazione odierna, i bar resteranno chiusi per quanto riguarda il servizio al banco, sarà concesso solamente il servizio di asporto".

"La permanenza della clientela all’esterno deve limitarsi esclusivamente al tempo necessario per l’acquisto del prodotto e nel rispetto delle distanze - sottolinea -, non sono consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei suddetti locali".

"Specifichiamo - conclude - che da questo momento è concesso il servizio d'asporto solamente per prodotti di caffetteria, per le colazioni e per i vari ristori. È vietata la vendita di alcolici di qualsiasi tipo".