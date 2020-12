Migliorano le condizioni di salute di padre Morittu

"Il casco è stato sostituito con la maschera per l'ossigeno"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono in miglioramento le condizioni di salute di padre Salvatore Morittu, il religioso 74enne fondatori della comunità di recupero Mondo X a Siligo.

Padre Morittu è ricoverato da giorni per una polmonite causata dal coronavirus. "Tra la giornata di ieri, sabato 12, e quella di oggi - si legge in un comunicato diffuso sulla pagina Facebook dei frati minori di San Pietro in Silki - il casco è stato sostituito con la maschera per l'ossigeno".

"Sono segnali importanti per un progressivo sviluppo - prosegue la nota -, ma il quadro clinico va ancora tenuto sotto osservazione, affinché la respirazione possa essere sempre più autonoma. L'autonomia respiratoria richiederà del tempo".