Fiamme in una concessionaria d’auto abbandonata, intervengono i Vigili del Fuoco

All’interno masserizie, ricambi e auto

Di: Alessandro Congia

Un vasto incendio, sviluppatosi questo pomeriggio, intorno alle 15:30, ha interessato l’interno di una concessionaria in disuso in via Predda Niedda: da richiesta di intervento pervenuta alla Sala operativa del Comando del 115, sono state inviate sul posto 2 squadre dalla sede centrale per la messa in sicurezza dell’edificio e per lo spegnimento delle relative fiamme, limitando i danni alla struttura.

Le fiamme hanno interessato alcuni scatoloni di ricambi vecchi e nuovi e alcune vetture presenti all'interno dello stabile: da informazioni avute, l’attività commerciale nella zona industriale è abbandonata da tempo. Presenti le forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso, mentre sono in corso le indagini per appurare le cause del rogo.