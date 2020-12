Caritas, ecco il nuovo mezzo per il trasporto degli alimenti ai bisognosi

Consegnato alla presenza dell’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi, dalla Nuova mobilità sarda srl un mezzo Fiat Doblò, coibentato e refrigerato per il trasporto di alimenti, alla Caritas diocesana, nell’ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento

Di: Alessandro Congia

«Un’iniziativa che ha una dimensione di fraternità, solidarietà e carità ancora più significativa in questo difficile momento» ha commentato il direttore della Caritas don Marco Lai.

Un progetto che ben si inserisce nella logica del dono, propria del Natale, e della condivisione come sottolineato dall’arcivescovo monsignor Baturi, e che richiama lo spirito cristiano in cui l’attenzione è rivolta a ogni persona nella sua unicità. Il mezzo – come ricordato dal direttore Caritas che ha ringraziato i promotori dell’iniziativa e gli sponsor – concesso in comodato d’uso gratuito per 4 anni, permetterà di supportare le attività della mensa Caritas, del Centro di cottura sociale di Settimo San Pietro e la distribuzione dei pasti alle famiglie bisognose. Durante la mattinata la benedizione del mezzo da parte dell’arcivescovo e la consegna degli attestati alle aziende sponsor coinvolte nel progetto.

Il mezzo verrà dato in comodato d’uso gratuito per quattro anni alla Caritas diocesana nell’ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento, portato avanti dalla Nuova mobilità sarda s.r.l, società che mette a disposizione di diverse associazioni del territorio mezzi finalizzati alla raccolta alimentare e all’accompagnamento di persone anziane e con disabilità presso le strutture mediche. Esso andrà a supportare l’attività della Mensa della Caritas diocesana, permettendo il rafforzamento della raccolta e della distribuzione di alimenti destinati alle persone bisognose. Il servizio è stato reso possibile grazie agli sponsor locali che hanno partecipato all’iniziativa, ponendo il proprio logo sulla carrozzeria del mezzo.