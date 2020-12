Covid, al via i buoni spesa per le famiglie: ecco come richiederli

E’ possibile compilare e inviare la domanda on line

Di: Alessandro Congia

“Arrivano i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità destinati ai cittadini che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid19. Un contributo che nasce dalla volontà di fornire un sostegno alle famiglie in questo momento difficile. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online fino al 15 Dicembre”. Lo rammenta il sindaco Paolo Truzzu, sul suo profilo Fb.

Cos'è

Si tratta di un sostegno previsto dall'articolo 2 del decreto legge 154/2020 e dall’ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.658 del 29 marzo 2020, destinato alle persone e alle famiglie prive della possibilità di provvedere all’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità a causa della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid-19.

A chi si rivolge

I buoni spesa sono destinati alle persone e alle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, prive delle risorse economiche per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza covid-19 che ha determinato una perdita o riduzione delle entrate della famiglia.

Il contributo verrà erogato prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di altre misure di sostegno pubblico e sarà determinato tenendo conto della disponibilità economica del nucleo familiare, del numero dei componenti del nucleo familiare, della eventuale presenza di minori, nei limiti delle risorse disponibili.

Le provvidenze e i sostegni economici pubblici di qualsiasi natura connessi alla disabilità non verranno considerati ai fini della determinazione della disponibilità economica del nucleo familiare. I richiedenti devono risiedere nel comune di Cagliari alla data di pubblicazione dell'avviso.

Accedere al servizio

La domanda può essere presentata esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nell'apposita guida alla compilazione della domanda. Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia in anagrafe comunale).La verifica sarà automatica, tramite consultazione dell’anagrafe comunale. La domanda inviata non può essere modificata. Per correggere è necessario eliminare la domanda presentata e procedere nuovamente con la compilazione e l'invio.

Le modalità per l’erogazione dei buoni spesa verranno comunicate successivamente nel sito istituzionale del Comune. Il servizio online non richiede credenziali di accesso.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune cliccando su questo link https://bit.ly/37WphE9